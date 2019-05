Ibiza-Video: Ermittlungen aufgenommen

Die Staatsanwaltschaft Wien hat nun Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video aufgenommen, das zum Rücktritt von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus führte. Es werde „in mehrere Richtungen ermittelt“, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Montag mit. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ wollte sie keine näheren Auskünfte erteilen. Strache hatte am Freitag Anzeige gegen drei „mögliche Mit­täter“ erstattet: Anwalt Mirfakhrai, Detektiv Hessenthaler und die Fake-Russin, deren Name noch unbekannt ist. Sie soll eine ­bosnische Agrarwissenschaftsstudentin sein.

"Verein" kaufte jetzt das Video um 600.000 Euro

Indes werden neue Details zum Hintergrund bekannt. So soll eine Gruppe von Sicherheitsleuten mit Geheimdienstkontakten, deren Firma nach dem Auffliegen des Betriebsspionageskandals um die oö. Firma Plasser & Theurer keine Aufträge mehr bekam, eine neue Geschäftsidee ersonnen haben, um sie mit Anwalt Mirfakhrai umzusetzen. Wie Publizist Gert Schmidt auf eu-infothek.com berichtet, wollte die Truppe „Lösungen“ für Probleme von Parteien oder Konzernen produzieren und zum Kauf anbieten – ein Resultat war das Ibiza-Video. Schon 2017 wurde das Material Parteien und der Strabag angeboten (siehe rechts), keiner wollte es. Bis jetzt ein „Verein“ das Video um 600.000 Euro in Gold kaufte. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Ibiza-Video wurde der Strabag angeboten

Mit dem Video aus Ibiza ging der involvierte Wiener Anwalt Ramin Mirfakhrai, wie berichtet, bereits 2017 hausieren. Wie ÖSTERREICH-Recherchen ergeben, bot er das Material nicht nur der SPÖ, sondern u. a. auch dem Baukonzern Strabag an – über einen Mittelsmann, den Ex-LiF-Politiker und PR-Mann Zoltán Aczél. Der war für die Strabag in Osteuropa tätig. Ende August 2017 sei der Anwalt mit Auszügen des Videos zu ihm gekommen und habe ihn gebeten, Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner davon zu erzählen. „Er verlangte rund 5 Mio. Euro“, so Aczél zur Presse. Er habe abgelehnt, Haselsteiner gar nicht davon informiert.

Im Video ist die Strabag Thema. Strache sagt dort, das Unternehmen solle bei FPÖ-Regierungsbeteiligung keine Aufträge mehr erhalten.