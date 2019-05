Ibiza-Video: Jetzt spricht Julian H.

Wien. Immer mehr Details über die Entstehung des Ibiza-Videos kommen jetzt ans Licht. Ein Krimi, wie er spannender nicht sein könnte. Klar ist jetzt, wie ÖSTERREICH-­Recherchen ergeben, dass der Wiener Anwalt Ramin M. und der Detektiv Julian H. die Falle für Johann Gudenus und Heinz-Christian Strache gelegt und das Skandal-Video produziert haben sollen.

Nun allerdings holt der mutmaßliche Beteiligte Julian H. zum Gegenschlag aus. Via Berliner Anwaltskanzleri lässt er klarstellen, dass er "weder angeboten hat, Straftaten zu begehen noch öffentliche Ämter zu mißbrauchen noch Wahlergebnisse zu fälschen noch sich um Wahlämter beworben. Er hat auch im übrigen in keiner Weise das Licht der Öffentlichkeit gesucht. Die in den Medien über ihn verbreiteten persönlichen Angaben sind weitgehend unzutreffend. Es gibt keine Beziehung zu Israel. Berichte über eine in einer israelischen Sicherheitsakademie gemachte Ausbildung sind falsch." Julian H. dementiert allerdings nicht generell an dem Video beteiligt gewesen zu sein.

Die ÖSTERREICH-Enthülllungen rund um das Video

ÖSTERREICH enthüllt das Geheimnis hinter dem Video:

Im Zentrum steht der Wiener Anwalt Ramin M. Er hat den Kontakt von Johann Gudenus zur angeblichen Oligarchennichte Aljona Makarowa eingefädelt. Am 24. März 2017 gab’s das erste Treffen im Wiener Nobelrestaurant Le Ciel – es ging um ein Waldgrundstück der Familie Gudenus, das die reiche Russin angeblich kaufen wollte.

Video zum Thema Ibiza-Gate: Spur führt zu Detektiv Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Detektiv Julian H. agiert im Video mit der Russin

© oe24 Detektiv Julian H. Detektiv Julian H.

© TZOe Artner Anwalt Ramin M. Anwalt Ramin M.

Bei diesem und weiteren Treffen trat als Begleiter der Russin ein Deutscher unter dem Namen Julian Thaler auf. Der sei ein langjähriger Freund von ihm, habe Anwalt M. gesagt, so Gudenus. Später kam dann der Plan eines Treffens auf Ibiza ins Spiel.

Jener „Julian Thaler“, der im Video gemeinsam mit der Fake-Nichte agiert, heißt im echten Leben Julian H. und betreibt in München eine ­Detektei. Das bestätigt der ­Sicherheitsexperte und Ex-Chef des Detektivs, Sascha Wandl, im Interview mit oe24.TV: „Ich habe Julian H. ausgebildet. Das Ibiza-Video trägt genau meine Handschrift. Auf den Videoaufnahmen habe ich ihn dann sofort erkannt.“

Video zum Thema Hintermänner des Strache-Videos enthüllt Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Produktion des Videos kostete 600.000 Euro

Die beiden – Anwalt M. und Detektiv H. – kennen sich seit Jahren, sind befreundet. Der Detektiv – ein Wiener, der teils in München lebt und arbeitet, aber auch einen Wohnsitz im 7. Wiener Bezirk hat – soll eine durchaus schillernde Figur sein. Er war vor Jahren in die Betriebsspionage bei der oberösterreichischen Firma Plasser & Theurer involviert, weiß auch Publizist Gert Schmidt, der auf seiner Website eu-info­thek.com ebenfalls Recherchen über die Drahtzieher des Ibiza-Videos veröffentlicht hat. Das bestätigt auch Wandl gegenüber oe24.TV.

Anwalt Ramin M. und Detektiv Julian H. sind also die Urheber des Strache-Videos. Die Kosten für die Produktion des Ibiza-Clips beziffert Experte Wandl mit „rund 600.000 Euro“.

Angeboten hätten die beiden das hochbrisante Material danach „für 1,5 Millionen bis 5 Millionen Euro“.

Tatsächlich dürfte das Ibiza-Video keine Premiere dieses Vorgehens gewesen sein. Schon 2015 soll ebendieser Anwalt M. sowohl SPÖ- wie auch ÖVP-nahen Beratern Videos angeboten haben, auf denen angeblich Strache mit illegalen Substanzen zu sehen war. Damals soll der Anwalt eine Million dafür verlangt haben. Materialisiert haben sich diese Aufnahmen nie.

Welches Motiv hinter dem Ibiza-Video steckt, ist nach wie vor unklar. Ein Alleingang von Anwalt und Detektiv, um richtig viel Geld zu erpressen?

Oder gibt’s Auftraggeber dahinter? Wandl vermutet jedenfalls „politische Auftraggeber“ hinter dem Video.

Wer in Österreich und Ibiza in der Rolle der Oligarchennichte auftritt, ist weiter unklar. Wandl vermutet, dass es sich um eine Prostituierte handelt.

Nach Ibiza gab’s noch einige Treffen von Gudenus mit Anwalt M. und H. aus München zum Thema Grundstückskauf. Bis der Kontakt im Jänner 2018 endete. Begründung: Die Russin habe kein Interesse mehr an dem Wald. Für Anwalt M. und ­Detektiv H. gilt die Unschuldsvermutung.

Spur führt ins Rotlicht-Milieu