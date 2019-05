"Ibiza Video": Staatsanwaltschaft Wien ermittelt jetzt

Im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video, das die vormaligen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in die Bredouille gebracht hat, hat die Staatsanwaltschaft Wien Ermittlungen aufgenommen. In Bezug auf die Erstellung des Videos werde "in mehrere Richtungen ermittelt", teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Montagvormittag in einer Presseaussendung mit.

Aus "ermittlungstaktischen Gründen" war Bussek zu keinen weiteren Auskünften bereit. Gegenüber der APA wollte sie weder die Frage beantworten, welche strafrechtlichen Tatbestände geprüft werden, noch ob und gegen allenfalls welche konkreten Personen ermittelt wird.

Immer mehr Details bekannt

Nach und nach kommt immer mehr ans Licht, wie die Produktion des Ibiza-Videos wirklich gelaufen ist -und wie das Material jetzt publik wurde. im Zentrum stehen, wie berichtet, der Wiener anwalt Ramin Mirfakhrai und der österreichische Detektiv Julian Hessenthaler, der in München die Detektei Konsic betreibt.

Zwei weitere Männer an Video-Produktion beteiligt

Mirfakhrai und Hessenthaler dürften den Plan ausgeheckt haben -es gilt die Unschuldsvermutung. Der Detektiv soll zwei weitere Männer aus seinem Arbeitsumfeld hinzugezogen haben, ergeben Recherchen des Publizisten Gert Schmidt (eu-infothek.com).

Geheimdienstkontakte. Diese Männer hätten auch Geheimdienstkontakte gehabt (siehe auch Story rechts), über die sie u. a. die verkabelte und mit Kameras ausgestattete Ibiza-Finca ausfindig gemacht hätten. Der Anwalt stellte den Kontakt zu Johann Gudenus her, der Detektiv mimte bei den treffen und auch im Video den deutschen Bekannten der angeblichen Oligarchen-nichte.

Lockvogel angeheuert für rund 8.000 Euro/Tag

Für die Rolle der Russin soll eine Studentin aus einem Balkan-Land angeheuert worden sein -laut den Recherchen von Schmidt für 7.000 bis 8.000 Euro am Tag.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien.