Ibiza-Video: Was weiß die schöne Maklerin noch?

Die schöne Immobilien-Maklerin verschwieg wochenlang, dass sie Bilder des Ibiza-Lockvogels am Handy hat - und bremste so die Arbeit der Kripo. Jetzt flog auf: Sie war mit drei FPÖlern liiert.

Nach dem Eklat im Penthouse im feinen 5-Sterne-Hotel an der Wiener Ringstraße (wir berichteten) lebt die Immobilienmaklerin und Luxus-Clubbing-Veranstalterin Irena Markovic in Scheidung: Ihr Noch-Ehemann, der Multi-Millionär W., wollte ja im heftigen Streit mit Markovic die Türe des Edel-Domizils eintreten, vor den alarmierten Polizisten schrie er, dass er "alles über das Ibiza-Video" und über die Verwicklung seiner Frau in diesem Krimi sagen werde. Die Folge: Beide Ehepartner wurden am 14. September getrennt voneinander von Ermittlern des Bundeskriminalamts befragt.

Vertrag für Kick-Back-Zahlungen?

Mit seiner Aussage belastete W. dann seine Noch-Ehefrau schwer: Sie hätte sich "mindestens 50 Mal" vor dem Dreh auf Ibiza mit dem Drahtzieher der Video-Aktion, dem Detektiv H., getroffen. Sie hätte eine geheimen Provisionsvertrag mit Tatjana Gudenus abgeschlossen, falls die falsche Oligarchin ein Grundstück bei derem Ehemann kaufen würde - was eine äußerst seltsame Kick-Back-Konstruktion bedeuten würde. Und Irena Markovic hätte auf ihrem Handy ein bisher geheim gehaltenes Video, das in guten Aufnahmen die falsche Oligarchin zeigen würde.

Wie berichtet, hat Irena Markovic dieses nicht ganz so unwichtige "Detail" bei ihrem ersten Kripo-Verhör Ende Juni und auch bei ihrem TV-Auftritt bei einem kleinen Privatsender verschwiegen. Das irritiert auch den Ibiza-Krimi-Aufdecker Prof. Gert Schmidt (eu-infothek.com): "Da muss man sich schon fragen, warum die Immobilienmaklerin dieses Video von einer Mittäterin im Ibiza-Krimi so lange geheim hält." Er sieht die schöne Noch-Millionärsgattin "nicht als große Tatverdächtige", sondern als "eine junge Frau, die diese Chance nützen wollte, schnell Karriere zu machen und zu Geld zu kommen."

Mit drei FPÖ-Promis liiert

Jetzt wurden noch weitere Details aus diesen Zeugenaussagen bekannt: So verriet der Ehemann von Irena Markovic den Kriminalisten, dass seine Noch-Ehefrau nicht nur mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (vor dessen Beziehung zu Philippa Strache) ein monatelanges Verhältnis gehabt hat, sondern auch eine Liaison mit dessen Klubobmann Johann Gudenus. Und: Die Immobilienmaklerin soll auch mit dem Mitorganisator des umstrittenen "Akademiker Balls" liiert gewesen sein. "Die junge Dame war also gleich mit drei blauen Promis eng. Und hat dann 50 Mal den Drahtzieher des Ibiza-Videos getroffen, der die FPÖ schwer schädigen wollte. Das ist doch sehr seltsam", hörte ÖSTERREICH aus Ermittlerkreisen.

In seiner Zeugenaussage beschreibt der Noch-Ehemann der schönen Immobilienmaklerin auch ganz gut andere Mitwirkende in dieser Wiener Clique: "Meine Frau kennt alle diese Personen. Also H. (Anm. den Detektiv), den Anwalt M., den Joschi (Anm.: Gudenus), dessen Frau. Sie kennt auch die Lebensgefährtin des Anwalts sehr gut, diese W. (Anm.: ein Krone-TV-Sternchen). Irena war der Dreh- und Angelpunkt, sie war die Schnittstelle zwischen den Personen."