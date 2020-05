Ibiza-Zeugin: "Anwalt sagte: ,Jetzt koksen wir'"

Tajana Gudenus war Zeugin des "Abschusses" von HC Strache und Johann Gudenus in der Finca auf Ibiza. Im Protokoll ihres Kripo-Verhörs sagt sie: "Uns wurde etwas in die Getränke gemischt."

Zum Jahrestag des Auftauchens des bekannten Ibiza-Videos fliegen nun noch mehr Details über die Abwicklung des "Projekts" durch die Tätergruppe auf. oe24 und der Investigativplattform EU-Infothek.com liegt nun auch das seitenlange Protokoll der Einvernahme von Tajana Gudenus vor. Die Ehefrau des wie HC Strache in der Finca gefilmten Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus verrät dabei ziemlich viele Details über die Täter-Clique und über den Lockvogel, der die beiden FPÖ-Politiker dann am 24. Juli 2017 auf Ibiza mit Suggestivfragen über Parteispenden und Staatsaufträge gelöchert hat.

Anwalt M. "Jetzt koksen wir"

Über das allererste Treffen des Ehepaars Gudenus mit der falschen Oligarchin "Alyona Makarov", dem Detektiv H. und dem Wiener Anwalt M. Ende März 2017 in einem Wiener Ringstraßenhotel berichtete Tajana Gudenus vor den Ermittlern des Bundeskriminalamts: "Die Russin kam in Begleitung von mehreren Sicherheitsleuten, es waren zwei bis vier. Und diesem Herrn H. Diese Gruppe wurde vom Anwalt M. begleitet. Wir haben dort Abend gegessen und viel Wodka getrunken. Der Anwalt war sehr komisch, sehr betrunken oder spielte es zumindest vor. Er sagte auch, dass wir jetzt koksen, das empfand ich einfach unangenehm."

Tajana Gudenus beschrieb "die Russin" auch als viel älter als andere Zeugen: "37 bis 38 Jahre, groß, lange braune glatte Haare, volle künstliche Lippen. Wie eine neureiche Russin." Das zweite Treffen Ende April der Gruppe fand in einem anderen Luxushotel im Apartment der "Oligarchin" statt, erzählte Tajana Gudenus: "Sie meinte auch, dass sie Herrn Strache kennen lernen möchte, weil sie sich ,vernetzen' wollte. Das Treffen dauerte ein paar Stunden."

"Etwas in die Getränke gemischt"

Am 24. Juli trafen sich dann Johann und Tajana Gudenus und HC Strache mit H. und der falschen Oligarchen-Nichte in der Finca auf Ibiza. Tajana Gudenus sagte dazu bei der Einvernahme bei der Kripo: "Von Anfang an wurde viel Wodka getrunken so richtig auf Druck, Alyona Makarov wollte das so. Ich hatte den Eindruck, dass das dort eine 'Falle' wäre, da zum einen die Jagdgrundstücke kein Thema mehr war und sie dahingehend auch meine Fragen nicht zuließ, sie war sehr launisch. Jedenfalls hatte ich rückblickend den Eindruck, dass uns dort beim Treffen etwas in die Getränke gemischt wurde."

Der im Protokoll genannte Anwalt M. hat mittlerweile seine Beteiligung am "Ibiza-Projekt" zugegeben, nach dem Detektiv H. wird mit internationalem Haftbefehl gefahndet. Die Folgen der Ibiza-Falle sind bekannt: Vor einem Jahr explodierte dadurch die schwarz-blaue Bundesregierung.

(rs)