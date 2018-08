Im TV: Strache deckt MA 48 - Skandal auf

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sorgte gestern Abend beim ORF-"Sommergespräch" für einen Knalleffekt. Im Talk mit Hans Bürger und Nadja Bernhard deckte er bei der Wiener Magistratsabteilung 48 einen Arbeitszeitskandal auf. Laut Straches Angaben habe ein Mitarbeiter über mehrere Monate zu viele Überstunden machen müssen - ohne die Möglichkeit, diese abzubauen oder sich ausbezahlen zu lassen.

Massive Überstunden ohne Ausgleich

Der Mitarbeiter habe im Zeitraum von 3 Monaten durchschnittlich 15 Stunden am Tag arbeiten müssen.

„Er hat Überstunden in einem Monat gemacht für eine Arbeit für zwei Monate. Es war ihm aber nicht möglich, auszuwählen, ob er diese Überstunden als Zeitausgleich oder gegen Bezahlung konsumieren will. Das finde ich ungeheuerlich, und das zeigt auch die Rechtswidrigkeit auf, die dort gelebt wird und die wir nun mit diesem neuen Gesetz abstellen“, so Strache.