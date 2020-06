In dieser Gemeinde gingen 100% der Stimmen an ÖVP

Es ist das wohl eindeutigste Ergebnis der steirischen Gemeinderatswahl. Wie es dazu kam.

Besonders bei Gemeinderatswahlen gibt es immer wieder kuriose Ergebnisse. Und so sollte es bei den steirischen Regionalwahlen auch dieses Mal wieder sein, dass es in Lassing ein besonders imposantes Ergebnis für die Volkspartei gibt. Glatte 100 Prozent der Stimmen gehen an die ÖVP.

Umgerechnet sind das 453 Stimmen in der 1722-Einwohner-Gemeinde. Überraschend ist das Ergebnis allerdings nicht. In Lassing trat nämlich nur die ÖVP an. Dennoch wohl das eindeutigste Ergebnis dieser Wahl.

So hat Ihre Gemeinde gewählt - alle Ergebnisse im Detail





