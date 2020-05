Um 10.00 gibt die Kulturstaatssekretärin eine "persönliche Erklärung ab. Infos zufolge ist ihr Rücktritt so gut wie fix.

Wien. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) gibt offenbar heute ihren Rücktritt bekannt. Für 10 Uhr hat sie eine persönliche Erklärung angekündigt, die sie im Veranstaltungssaal der Sektion für Kunst und Kultur am Concordiaplatz abgeben wird - im oe24-LIVETICKER. Im Umgang mit den für die Kulturbranche verheerenden Maßnahmen gegen die Coronakrise war sie schwer in Kritik geraten. Damit wird nach viereinhalb Monaten das erste Regierungsmitglied zurücktreten. Am 7. Jänner wurde die Regierung angelobt.

Immer lauter waren die Vorwürfe von Kulturmanagern und Künstlern geworden, sie habe zu wenig Verständnis für die spezifischen Probleme der Branche und könne deren Anliegen innerhalb der Regierung zu wenig vertreten. Zuletzt sagte sie kurzfristig Interviewtermine ab. Statt der erhofften nächsten Lockerungen für den Kunst- und Kulturbetrieb, auf die vor allem die Bregenzer und die Salzburger Festspiele dringend warten, dürfte es heute eine Rücktrittserklärung geben.