Jetz fix: Gastro-Gutschein kommt ab 15. Juni

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig verkündete auf seiner Instagram-Seite, dass ab 15. Juni Gastronomie-Gutscheine an alle Wiener verteilt werden sollen.

Wien. Michael Ludwig veröffentlichte auf seiner Instagram-Seite ein Posting mit dem Titel "Gastro-Gutschein. Ab 15. Juni". Das Vorhaben, Gastronomie-Gutscheine an alle Wiener Haushalte in Höhe von bis zu 50 Euro zu verteilen, sorgte in den letzten Wochen für heftige Debatten in der Wiener Politik – Hinter den Kulissen dürfte es zwischen Rot und Grün aber Unstimmigkeiten gegeben haben –

Mit dieser Aktion im Wahljahr soll den Corona-bedingt gebeutelten Lokalen geholfen werden, so die Erklärung bei der Präsentation Mitte Mai.

"Ab 15. Juni wird der Gastrogutschein an alle WienerInnen verteilt. Einerseits sollen diese Gutscheine die Wiener Gastronomie unterstützen, die besonders hart durch den Lockdown betroffen war. Über 60.000 Menschen arbeiten in Wien in der Gastronomie - die Gutscheinaktion soll helfen, ihre Arbeitsplätze abzusichern. Andererseits ist es seitens der Stadt ein Dankeschön an ihre BewohnerInnen für ihre Disziplin während des Corona-Lockdowns - unter anderem hat uns das den Titel, eines der sichersten Reiseziele in der #EU in Corona-Zeiten zu sein, eingebracht.", heißt es in einem Posting, das auf der Instagram-Seite von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig veröffentlicht wurde.