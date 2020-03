Jetzt 'Maskenpflicht light': Schal & Tuch reichen auch

Nein, morgen muss sich niemand bei einer Supermarkt-Filiale um seine persönliche Schutzmaske anstellen: Laut Bundesregierung sei es "gut, wenn eine Maske genommen wird", es reiche aber auch ein Schal.

Wie bereits manche Kenner der österreichischen Innenpolitik vermutet haben, kommt die am Montag von der Bundesregierung verkündete Maskenpflicht in Supermärkten in der Realität etwas abgeschwächt: Zwar gelte diese Pflicht der "Bedeckung von Nase und Mund", das könne aber auch "mit einem Schal oder einem Tuch" gemacht werden. Zitat aus dem Kanzleramt: "Natürlich wäre es am besten, sich eine der bei den Supermarkt-Filialen angebotenen Masken zu nehmen. Wollen das aber Kunden nicht, oder werden in einer Filiale keine Schutzmasken mehr angeboten, dann reicht auch ein Schal, der Nase und Mund abdeckt."

Türsteher für die Supermärkte

Dass die Einhaltung dieser Maßnahme auch kontrolliert wird, sei ebenfalls geregelt: Securitys sollen bei den Eingängen der Supermärkte auf die Einhaltung der "Maskenpflicht light" achten. Was mit den Verweigerern passiert? "Die Securitys werden darauf achten, dass alles korrekt abläuft. Sollte es dennoch zu Konflikten kommen, muss eben die Polizei intervenieren", hörte oe24.at aus dem Kanzleramt. In Deutschland wird dazu auch eine "Blockabfertigung" der Kunden mit Einkaufswagen praktiziert, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig in einer Filiale sind.

Die Exekutive wäre ohnehin auch vom Start der neuen Maskenpflicht informiert: Die Funkstreifen sollen auch darauf achten, dass sich vor den Supermärkten keine "Staus" von Kunden bilden, was wiederum das Infektionsrisiko erhöhen würde.