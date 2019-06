Jetzt doch alle Parteien für Pflegegeld-Anhebung

Am Dienstag einigten sich alle im Parlament vertretenen Parteien auf die Valorisierung des Pflegegelds in allen Pflegestufen. Das Pflegegeld wird mit dem Wert des Pensionsanpassungsfaktors erhöht. Pro Prozentpunkt macht das rund 25 Millionen Euro aus. Vergangenes Jahr betrug der Faktor 2 %, macht also 50 % aus. Erstmals wird das Pflegegeld am 1. Jänner 2020 erhöht. 460.000 Pflegegeldbezieher werden von der Erhöhung profitieren.