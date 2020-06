Jetzt grillt der Ibiza-U-Ausschuss HC Strache

Es geht um die Kronen Zeitung und die öffentlichen Aufträge

Klenk wiederholt, was der Deal hätte sein sollen. Die falsche Oligarchennichte signalisiert. dass sie viel Geld investieren will. Strache und Gudenus wollten sie die ganze Zeit überzeugen, dass sie sich die Anteile der Dichands an der Krone holen soll. Da könnte sie ihr Geld gut anlegen. Anders als in anderen Staaten müsse man in Österreich ja nicht korrupt sein, es reicht wenn man die Krone hat. "Dann bekommt man was", so Strache und Gudenus.

Nichte fragtlaut Klenk immer wieder: "Was bringt mir das? Was wäre da möglich?" Da kommen immer wieder Ideen ins Spiel: z.B.: das Wasser. Da ist Strache aber strikt, kein Verkauf, nur Lizenzen, es wird über Kasernen gesprochen. Und eben über die Strabag, wo sie profitieren könne. Nichte war die ganze Zeit eher angefressen und schlechter Laune, so Klenk. Sie fragt die ganze Zeit: "Wann kommen wir endlich zum Punkt." Das passiert aber nicht.