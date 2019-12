Das ÖSTERREICH-Interview von HC Strache dürfte in der FPÖ das nächste Beben auslösen.

Wien. Nach Wochen des Schweigens meldet sich Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in ÖSTERREICH mit brisanten Aussagen zu Wort. Es ist Straches erstes Interview seit dem Streit um seinen Parteiausschluss. Zu dem Ringen des Parteischieds­gerichts und der Wiener FPÖ um seinen Rauswurf erklärt Strache überraschend: „Ich wurde bis dato nicht einge­laden.“ Die FPÖ Wien hatte angegeben, dass die Einladung an ihn bereits verschickt wurde.

Das Parteigericht hält Strache aber ohnehin für das falsche Gremium. Ausschließen müsse ihn Wien-Chef Dominik Nepp. Das Schiedsgericht sei in der Causa seines Ausschlusses gar nicht zuständig, so Strache zu ÖSTERREICH.

Sollte die FPÖ ihn ausschließen, liebäugelt Strache mit der Gründung einer eigenen Partei. Der Ex-FPÖ-Chef in ­ÖSTERREICH: „Landesobmann Nepp muss jetzt entscheiden, will er gemeinsam in Wien eine erfolgreiche FPÖ-Zukunft oder nicht. In einer Demokratie hat der Bürger als Wähler bekanntlich immer recht.“ Im Klartext: Bliebe Strache in der Partei, wird die FPÖ bei der Wien-Wahl 2020 gemeinsam mit ihm erfolgreich sein. Schließt sie ihn aus, wird der Wähler zeigen, wo die Präferenzen liegen: bei der alten FPÖ oder einer neuen Strache-Partei.

Baron Verbindungsmann in Wiener Gemeinderat

Schon heute könnte eine Vorentscheidung dafür fallen. Denn Strache-Freund Karl Baron wird in seiner Funktion als Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft die Vertrauensfrage stellen. Am Nachmittag gibt es ein Treffen der sogenannten Stammmitglieder, bei dem die Wiener Parteigranden mit Baron über dessen Zukunft entscheiden wollen. Hintergrund: Baron hatte eine Loyalitätsbekundung zu Nepp nicht unterschrieben.

Wird Baron der Rücktritt ­nahegelegt, könnte er auch sein Gemeinderatsmandat niederlegen. Nachrücken würde dann Heinz-Christian Strache, da er bei der Wahl 2015 wie Baron in Donaustadt kandidierte. Dann säße Strache auf einmal im Wiener Gemeinderat, vermutlich zunächst als wilder Abgeordneter, da die FPÖ mit dem Ausschluss nicht mehr zögern würde. Schließen sich ihm zwei weitere Mandatare an, kann Strache seinen eigenen Klub gründen.

Strache im Interview: "Die FPÖ muss sich entscheiden"