Jubel-Tag für Präsidenten

2003 verhandelte VdB selbst eine grüne Regierung. Jetzt gelobt er Ex-Parteifreunde an.

Wien. Auf diesen Tag hat Alexander Van der Bellen lange gewartet. Der Bundespräsident und ehemalige Vorsitzende der Grünen ­gelobt heute die erste Bundesregierung mit grüner Beteilung an. Noch dazu wird es die jüngste und die Regierung mit dem höchsten Frauenanteil sein – beides war Van der Bellen bei der Regierungsbildung wichtig.

Vertrauliches Sechs-Augen-Gespräch vor Angelobung

Heute um 10.55 Uhr treffen die Regierungsmit­glieder bei Van der Bellen ein. Vor dem offiziellen Teil wird sich der Präsident mit dem künftigen ÖVP-Kanzler ­Sebastian Kurz und seinem Nach-Nachfolger, Grünen-Chef Werner Kogler, zum vertraulichen Sechs-Augen-Gespräch zurückziehen. Fünf Minuten später ist es dann so weit: Van der Bellen wird türkise und erstmals auch grüne Regierungsmitglieder angeloben.

Ein emotionaler Höhepunkt in seiner politischen Laufbahn, hat VdB 2003 doch selbst wochenlang eine ÖVP-Grün-Regierung ausverhandelt, die dann im letzten Moment platzte.

Bevor der Präsident die ­Angelobungsformeln jedes Ministers abnimmt, wird er eine etwa 15-minütige Rede halten. Bereits in der Neujahrs-Ansprache war es ihm wichtig, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Die Stabilität der Regierung ist für ihn der wichtigste Faktor. VdB will nicht, dass den Österreichern in wenigen Jahren schon wieder Neuwahlen zugemutet werden. Schließlich ist der Bundespräsident ein unermüdlicher Kämpfer gegen den Klimaschutz.

Das Maria-Theresien-Zimmer wird bei der Angelobung voll sein. Neben Journalisten werden auch zahlreiche Angehörige der neuen Minister erwartet.

Erster Ministerrat findet schon Mittwoch statt

Im Vorfeld mussten alle ­Regierungsmitglieder beim Bundespräsidenten vorsprechen. VdB hatte gegen das Personal aber keine Einwände.

Morgen, Mittwoch, findet der erste Ministerrat statt. Nächster Termin für den Präsidenten: die Regierungserklärung „seiner grünen Regierung“ im Parlament Ende der Woche.

Bierlein: »Es war die größte Ehre, Ihnen zu dienen«

Nach der Angelobung übergibt Brigitte Bierlein heute das Kanzleramt wieder an Sebastian Kurz. Die Kanzlerin der Experten-Regierung verabschiedete sich von der Bevölkerung am Dreikönigstag mit einer Video-Botschaft. „Ihnen in diesem besonderen Amt dienen zu dürfen, war und ist die größte Ehre meines Lebens“, sagt Bierlein.

Der neuen türkis-grünen Regierung wünscht sie, „in unser aller Interesse viel Erfolg bei der Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben“. Sie appellierte, demokratische Errungenschaften nicht als selbstverständlich zu sehen.

