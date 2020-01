Neben den ohnehin jährlich anfallenden Instandhaltungskosten des Therapiegartens von 250.000 Euro fielen noch vor der eigentlichen Nutzung Erhaltungskosten an.

Der Bau des KH Nords in Wien-Floridsdorf sorgte in der Vergangenheit für reichlich Schlagzeilen. Die Reihe an fragwürdigen Ausgaben sorgte für Kopfschütteln bei der Bevölkerung und der Opposition der Wiener Stadtregierung. So zum Beispiel die sechs Millionen Euro für den Therapiegarten des Spitals werfen Fragen auf. Wie im Mai letzten Jahres herauskam, ließen die Verantwortlichen beim Krankenanstaltenverbund (KAV) damals eine US-Landschaftsarchitektin extra für ein Hintergrundgespräch einfliegen, das satte 6.000 Euro verschlang. Aber das ist noch nicht alles. Wie aus einer Anfrage an SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker herausgeht, fielen für die Erhaltung des Gartens noch vor der Inbetriebnahme 274.000 Euro an Kosten an. Und auch die Wege kosteten nochmals 41.000 Euro. Hinzu kommen nochmals rund 250.000 Euro jährlich für die Instandhaltung.

Kritik aus der Opposition will der KAV aber nicht gefallen lassen und weisen sie zurück. Dass die Kosten des Krankenhausbaus allerdings explodiert sind, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Das neue Spital, das erst Jahre nach der planmäßigen Fertigstellung eröffnet werden konnte, soll in Summe an die 1,3 Milliarden Euro verschlungen haben.