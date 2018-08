Kabarettist verreißt ÖVPler Mahrer und landet Netz-Hit

Der steirische Kabarettist Thomas Stipsits arbeitet die vielen Aufgaben des ÖVP-Politikers Harald Mahrer musikalisch ab und landet damit einen Netz-Hit. Mahrer, der am 1. September Präsident der Österreichischen Nationalbank wird, steht momentan in der Kritik, dass er zu viele Aufgaben betreue. Er ist unter anderem Obmann des ÖVP-Wirtschaftsbundes, Aufsichtsorgan der Sporthilfe, Präsident der WKÖ, Obmann der SVA, Präsident des Wifo und so weiter.

Im Internet kursieren inzwischen viele Memes und Scherze über die vielen Funktionen des Politikers. Der steirische Kabarettist Stipsits arbeitet die Kritik in einem Song aus: Der "hält a Rede beim Wirtschaftsbund und füttert auch Van der Bellen sein Hund" .. Oder: "Trifft an Diplomat in Amsterdam und probt schon nebenbei am Jedermann."

Aber auch andere User machen sich über Mahrers Arbeits-Wut lustig: