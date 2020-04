Kabarettisten ziehen Lunacek durch den Kakao

Die Kritik an Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek wird immer lauter.

Nach der missglückten Pressekonferenz von vergangenem Freitag, von der sich Kulturschaffende Planungssicherheit erhofften, traf am Montag Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger in einer ORF-Diskussionssendung auf Lunacek. Er forderte einen Runden Tisch. Zahlreiche Kulturschaffende warten auf einen Gesprächstermin, da viele nicht in den Corona-Härtefall-Fonds hineinfallen und einen „Künstler-Schutzschirm“ fordern.Die Staatssekretärin antwortete darauf am Montagabend: „Ich kann nicht alles auf einmal machen.“

Dieser Auftritt löste eine erneute Protestwelle in der Kulturszene aus: „Es fühlt sich an, als würde man bei vollem Tempo im Fond eines Autos sitzen und draufkommen, dass die Fahrerin keine Ahnung hat, wie man das Lenkrad bedient“, so Autor Klaus Oppitz. Schriftsteller Martin Amanshauser meinte: „Eva Blimlinger (Ex-Rektorin und grüne Abgeordnete, Anm.) hätte den Job besser machen können.“

Lunacek-Parodie bei "Willkommen Österreich"

Am Dienstag wurde Lunacek dann auch noch von den ORF-Kabarettisten Diek Stermann und Christoph Grissemann durch den Kakao gezogen. In der neuesten Folge von „Willkommen Österreich“ parodiert Grissemann die Staatssekretärin: „Ich bin’s, eure Luna – wie der Mond, hinter dem ich manchmal lebe.“

„Und ich als ISTAZ – inkompetenteste Staatssekretärin aller Zeiten – kann euch versichern, die Kunst ist relativ wichtig“, geht es in der Parodie weiter: „Wir dürfen die Fantasie nicht verlieren. Deshalb der Appell: ‚Macht’s einfach die Augen zu und stellt’s euch die Zuschauer vor. Ich hab durchgesetzt, dass pro 20 m² ein Zuschauer im Theater sein darf. Somit gehen sich 4-5 schlanke Besucher aus. Die Kartenpreise müssen dann halt auf 12.000 Euro erhöht werden.“

Zum Schluss folgt noch einmal ein Appell: „Also liebe Künstler, geht’s auf die Balkone und singt und lacht. In 5-20 Jahren haben wir das alles überstanden. Es wird schon.“