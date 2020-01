Ex-FPÖ-Chef Strache deutete Kandidatur an – Zuvor müsse er aber noch ''einige Hausaufgaben erledigen'', bevor er eine endgültige Entscheidung über eine mögliche Wien-Kandidatur treffen werde.

Wien. Der frühere, inzwischen aus der Partei ausgeschlossene FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Donnerstagabend sein Antreten für die "Allianz für Österreich" bei der Wien-Wahl in Aussicht gestellt. Mit einer fixen Zusage wartete er bei seiner Rede beim DAÖ-Neujahrstreffen jedoch noch nicht auf. Es müssten noch "Hausaufgaben" gemacht und Gespräche geführt werden, sagte er.

Allerdings versprach er dem zahlreich erschienen Publikum in den Sofiensälen: "Ich lasse euch nicht im Stich." Sollte er sich für ein Antreten entscheiden, sei ein starkes Comeback in Wien möglich, zeigte er sich überzeugt. Auch die Umbenennung der von abtrünnigen FPÖ-Gemeinderäten gegründeten Partei in "Liste Strache" schloss er nicht aus.

"Wir brauchen eine neue Bürgerbewegung", ließ er seine Fans wissen. Es sei "Zeit für etwas Neues". Er versicherte, dass er bereit sei, um wieder die politische Bühne wieder zu betreten: "Ich stehe weder für die Opferrolle noch für die Rolle als Dauersündenbock, weder für die FPÖ noch für meine politischen Gegner, zur Verfügung."

© apa Die politische Karriere von HC Strache

