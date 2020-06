Kanzler Kurz stellt sich Fragestunde im Nationalrat

Wie funktioniert der Austausch mit anderen EU-Ländern während der Corona-Pandemie?

Kurz erklärt, dass man derzeit hauptsächlich per Videokonferenz in Kontakt tritt und betont, dass der Austausch mit internationalen Experten aus Süderkorea, Deutschland, etc. einen großen Teil zur Umsetzung der inländischen Coronavirus-Maßnahmen beigetragen haben.