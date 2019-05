Kassierte Gudenus für Falle?

in heißes Gerücht macht in Wien die Runde - dass Ex-FPÖ-Klubobmann Johann gudenus rund um die Video-Falle für Strache kassiert habe. gudenus wurde ja von anwalt Mirfakhrai und Detektiv Hessenthaler als "Zielperson" angesprochen und ging ihnen auf den Leim. ihm wurde vorgegaukelt, die vermeintliche reiche Russin wolle von ihm grundstücke kaufen. Die "oligarchen-nichte" soll ihm dafür eine anzahlung von 200.000 Euro geleistet haben -und im gegenzug dafür ein treffen mit Strache auf ibiza gewünscht haben. Dem Vernehmen nach soll gudenus auch weitere 200.000 Euro in gold erhalten haben.

Gudenus, den ÖSTERREICH am Telefon erreichte, dementiert das vehement: "ich garantiere, es ist niemals ein einziger Euro an mich geflossen. Das ist Unsinn und Lüge."