Kassierte Gudenus vor der Video-Falle 200.000 €?

Die FPÖ hatte am Vortag der Wahl nur ein „heißes“ Thema: Hat Johann Gudenus, der frühere FPÖ-Klubobmann, tatsächlich von der vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte 200.000 Euro als Anzahlung für ein Grundstück erhalten?

Fest steht, dass die Vorarbeiten für die „Video-Falle“ auf Ibiza extrem aufwendig und langwierig waren.

Schon Monate vor dem ­„Ibiza-Gate“ wurde FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus vom Wiener Anwalt Mirfakhrai, dem Unterweltler Hessenthaler und einer Schauspielerin, die als Oligarchen-Nichte auftrat, als „Zielperson“ ausgesucht und angesprochen.

Das Trio wollte von Gudenus Grundstücke kaufen, die dieser kurz zuvor durch den tragischen Tod seines Vaters geerbt hatte. Als Lockvogel bediente man sich einer FPÖ-nahen „Party-Queen“, die Gudenus bestens kannte und die als Immobilien-Maklerin den Deal einfädeln und abwickeln sollte.

Gudenus tappte in die Falle – er traf den Unterweltler Hes­senthaler, den Anwalt und die „Oligarchen-Nichte“ zunächst im Nobel-Restaurant Le Ciel im ANA Grand Hotel, dann die Russen-Lady auch mehrfach intim in ihrer Suite – alle Treffen wurden auf Video geheim mitgefilmt.

Nachdem sich Gudenus und die Russin intim kennengelernt hatten, soll die „Oligarchen-Nichte“ an Gudenus eine Anzahlung von 200.000 Euro für den Kauf eines Grundstückes geleistet haben – und im Gegenzug dafür ein Treffen mit Strache auf Ibiza erwünscht haben.

Gudenus, den ÖSTERREICH am Telefon erreicht hat, dementiert das vehement: „Das ist völliger Blödsinn“, sagt er. Und: „Ich garantiere, es ist niemals ein einziger Euro an mich geflossen. Das ist Unsinn und Lüge.“

Die Anbahnungsgespräche im ANA Grand Hotel bestätigt Gudenus aber, auch dass er das Treffen auf Ibiza auf Wunsch der Russin HC Strache vorgeschlagen habe. „Aber“, so Gudenus, „es ist nie Geld geflossen.“

Mittlerweile dürfte die Veröffentlichung des gesamten 7-stündigen Ibiza-Videos kurz bevorstehen. Mehrere Informanten besitzen bereits das gesamte Videomaterial.

Tatsächlich könnte das Video für Gudenus und Strache noch sehr brisant werden. Die beiden verbreiten gegen Ende des Videos immer abenteuerlichere intime Enthüllungen: So sprechen sie unter anderem über angebliche Sex-Kontakte von Kanzler Kern mit Minderjährigen in Kapstadt, über Sex-Videos von Sebastian Kurz in „Drogen-Hinterzimmern“ und als Highlight schwadroniert HC Strache minutenlang in allen Details über die angeblichen Liebhaber der Gattin des ­Krone-Chefs, Eva Dichand.