Kaum wer nimmt 'persönlichen KarFREItag'

Morgen wäre Gelegenheit, sich den ersten „persönlichen Feiertag“ zu nehmen, den die Koalition anstelle des gestrichenen KarFREItags einführte. Dafür wird einem ein Urlaubstag abgezogen – die Neuerung scheint deshalb zu floppen. So sind in der Gewerkschaft PRO-GE kaum Fälle bekannt: „Sogar in einem Tiroler Unternehmen mit durchwegs evangelischen Beschäftigten haben sich nur 4 von 200 einen persönlichen Feiertag genommen.“ Dasselbe Bild im Handel: keine Auffälligkeiten, kaum „persönliche Feiertage“. „Bei uns ist es seit Jahren Praxis, dass der Karfreitag ein starker Tag ist – das wissen auch die Mitarbeiter“, heißt es etwa bei Rewe.

Unternehmensberaterin Claudia Stadler – ihre „cSt Causa“ arbeitet durchwegs für Banken und Versicherung – kennt überhaupt keinen einzigen Fall eines „persönlichen Feiertags“. Banken und Versicherungen haben ja meistens ohnehin frei.

Übrigens: Sozialministerin Beate Hartinger-Klein nimmt sich ihren persönlichen Feiertag sehr wohl – allerdings: Minister haben gar kein Urlaubskontingent, sind theoretisch immer im Dienst. (gü)