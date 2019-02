Kehrt Pilz zurück an Parteispitze von Jetzt?

Am Ende eines Interviews im Rahmen der ORF-Sendung "Hohes Haus" deutete Peter Pilz an, dass er nicht uninteressiert daran sei, wieder an die Parteispitze von Jetzt zurückzukehren. "Ich mache ja sehr viel gleichzeitig. Ich sitze derzeit in zwei Untersuchungsausschüssen. Aus dem einfachen Grund, weil wir die Einzigen sind, die einzigen Profis der parlamentarischen Kontrolle."

"Dann können wir über alles reden"

Und weiter: "... diese Regierung der Parteibuchwirtschaft, der Verschwendung und des Machtmissbrauchs braucht Kontrolle. Deshalb werde ich jetzt als einfacher Abgeordneter in diesen beiden Ausschüssen weiterarbeiten. Wenn die Arbeit in diesen Ausschüssen abgeschlossen ist, dann können wir über alles reden."