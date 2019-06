Das österreichische Parlament hat der Schweiz am Wochenende den Meistertitel abgenommen: Beim 47. Internationalen Parlamentarier-Fußball-Turnier in der Schweiz wurde der FC Nationalrat Europameister. "Wenn man miteinander und nicht nebeneinander arbeitet, dann kann man große Erfolge für Österreich einfahren", freute sich SPÖ-Mandatar und Kapitän Rudolf Plessl in einer Aussendung.



Dem Unentschieden (1:1) gegen die Schweiz war ein 4:0 Kantersieg gegen Deutschland vorausgegangen sowie ein klares 3:1 gegen Finnland. Teil der österreichischen Mannschaft waren unter anderem der SPÖ-Abgeordnete Jan Krainer, ÖVP-Nationalrat Niki Berlakovich und Christian Ries von der FPÖ. Torschützenkönig war der ehemalige Abgeordnete aus dem Team Stronach bzw. später der ÖVP, Rouven Ertlschweiger.