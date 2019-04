Kern-Sohn mit Cannabis-Tweet

Niko Kern galt als das Enfant terrible der heimischen Sozialdemokratie. Der Sohn von Christian Kern stand zwar niemals an der vordersten Front der Innenpolitik, dennoch sorgte er mit seinen Tweets und Aussagen über seine eigene Partei regelmäßig für Aufregung. Doch auch nach seinem Rücktritt aus der „Sektion ohne Namen“ wird es um den Sohn von Ex-Kanzler Christian Kern nicht ruhig. Dieses Mal sorgt ein privater Tweet für Aufregung.

Auf Twitter schrieb Niko Kern am Sonntag. „Gutes Wochenende. #420, Ostern & Geburtstag ???? Gut integriert wie ich bin, gibt es eine Imperial Torte in Amsterdam.“ Dazu postete Kern ein Foto mit einer Torte und zwei Flaschen Bier. Schaut man dann aber etwas genauer hin, dann entdeckt man am linken unteren Rand auch noch etwas anderes: eine Tüte Cannabis.

Gutes Wochenende. #420, Ostern & Geburtstag ????



Gut integriert wie ich bin, gibt es eine Imperial Torte in Amsterdam ❤️ pic.twitter.com/okub1ikauj — Nikolaus Kern (@KernNiko) 21. April 2019

Niko Kern ließ es sich wohl gut gehen und feierte seinen Geburtstag in seiner neuen Heimat Amsterdam ausgiebig.