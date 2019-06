Kern macht sich über Kurz lustig

Ex-SPÖ-Chef und Alt-Bundeskanzler Christian Kern hat sich zur aktuellen politischen Lage in Österreich zu Wort gemeldet. Der ehemalige Politiker schreibt auf Twitter, dass man nicht vergessen soll, dass die ÖVP bereits seit 33 Jahren an der Macht sei. Dann der Seitenhieb auf den aktuellen ÖVP-Chef und ebenfalls Alt-Kanzler Kurz: "Länger als ihr Obmann auf der Welt ist" – ein Bezug auf das Alter von Kurz (32).

Kern überrascht in einem Nebensatz mit einem Lob gegenüber seinen früheren Koalitionspartner, den schwarzen. Er fügt hinzu, dass die ÖVP nach so langer Zeit an der Macht" durchaus herzeigbare Ergebnisse" eingefahren habe.

Gegen Unken-Rufe, dass die Republik vor dem Zusammenbruch stehe, stellt sich Kern im Tweet weiter dagegen.