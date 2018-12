Kern startet mit neuem Look ins neue Jahr

Für Christian Kern war 2018 wahrlich ein bewegendes Jahr. Zuerst der Rücktritt von der Politbühne und dann die Firmengründung in Israel. Der ehemalige Bundeskanzler hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Zum Jahresausklang - oder zum Jahresstart, je nach dem überrascht Kern seine Fans auf Instagram mit einem neuen Look. Hat er jetzt den Woody-Allen-Style? Dreitagesbart, Wollkragen-Pulli und dunkle Brille: So zeigt sich der Ex-SPÖ-Politiker in den sozialen Medien. Etwas verträumt wirkt das Bild durch den Lichtstrahl, der einen Teil seines Gesichtes verdeckt.

"Happy New Year! Silvester ist die Zeit um an den guten, alten Woody Allen zu erinnern: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von Zeit zu Zeit braucht er einen Drink!“ Guten Rutsch, viele sinnstiftende Erfahrungen und interessante Vorsätze für 2019 - wie etwa bessere Fotos schießen", schreibt er auf Instagram.

"Wie in James-Bond-Filmen"

Kerns Follower gratulieren ihm zum neuen Styel. "Wow tolles Bild zum neuen Jahr alles Gute mein Vorbild den Herrn Kern", schreibt ein Fan begeistert. "Super Look!", kommentiert ein anderer. Ein User sieht darin parallelen zu James Bond-Filmen: "Hat was von einem James Bond Bösewicht... die Katze fehlt noch"