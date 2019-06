Kerns neue Geschäfte in Israel

Wien/Tel Aviv. So mancher Alt-Kanzler versilbert Kontakte und Know-how. Christian Kern spielt jetzt zwar nicht in der Big-Business-­Liga eines Alfred Gusenbauer mit, auf Insta­gram und Twitter demonstriert der Ex-SPÖ-Chef aber, dass er richtig gut im Geschäft ist – meist als lässiger, sonnengebräunter Entrepreneur in Tel Aviv. Und dort zog er eben den nächsten dicken Fisch an Land.

Ex-ÖBB-Chef schützt Bahn vor Cyber-Attacken

Hacker. Israel ist ein wichtiges Standbein der Blue-Minds-Gruppe, die Kern mit seiner Frau Eveline Steinberger-Kern hat. Entwickelt werden Geschäftsmodelle für Unternehmen, die Unterstützung bei der Digitalisierung brauchen. Und Blue Minds investierte jetzt in ein Geschäft, das dem Ex-ÖBB-Chef Kern am nächsten liegt: in die Bahn. 12 Millionen Euro steckten Investoren – darunter Kern – in das israelische Start-up Cylus, das Bahn-Unternehmen weltweit mit Lösungen vor Cyber-Attacken schützt.

Im Aufsichtsrat. Mit seinem Investment zog Kern am Donnerstag auch als Berater in den Cylus-Aufsichtsrat ein. Gegründet wurde die Firma von israelischen Militär-Veteranen.