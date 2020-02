Kickl attackiert ÖVP wegen EU-Budgets

Kickl und Vilimsky 'geben Kurz für den EU-Gipfel den Vetoauftrag ins Gepäck'.

Wien. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und FPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament Harald Vilimsky griffen in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag die ÖVP in EU-Fragen an. "Man möchte meinen, dass österreichische Politiker geschlossen Widerstand gegen unverschämte und unverfrorene Forderungen an Österreich leisten. Das ist bei der ÖVP allerdings nicht so", sagte Kickl im Vorfeld des EU-Budget-Ausschusses.

"Im morgigen EU-Hauptausschuss werden die Freiheitlichen ÖVP-Kanzler Kurz und EU-Ministerin Edtstadler für den Europäischen Rat mit einem entsprechenden Antrag den Vetoauftrag ins Gepäck geben – und zwar gegen jede Erhöhung des EU-Nettobeitrags Österreichs. Kein Cent mehr, das muss die Position sein", so der FPÖ-Klubobmann.

ÖVP-Kommissar Hahn verrate Österreichs Interessen und verdiene sich damit seinen "Judaslohn", wütet Kickl. "ÖVP-Kanzler Kurz tue so, als leiste er Widerstand, ÖVP-EU-Ministerin Edtstadler wiederum gebe sich verhandlungsbereit und ÖVP-EU-Fraktionsobmann Karas wolle den Begriff des Nettozahlers überhaupt abschaffen, weil er ihn für unanständig empfinde."