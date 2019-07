Kickl auf oe24.TV: 'Will wieder Innenminister werden'

Es dauerte bis Dienstagabend – doch dann sprach der Bundespräsident Klartext: War Alexander Van der Bellen Stunden davor vor Journalisten noch der „K-Frage“ ausgewichen – nämlich, ob er FPÖ-Mann Herbert Kickl nochmals als Innenminister angeloben würde –, so machte VdB in der ZiB 2 aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es tatsächlich so weit käme, würde es an mir scheitern.“

Zuvor hatte schon ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei FELLNER! Live wissen lassen: Eine Koalition mit der FPÖ werde schwierig – und er nannte als Grund Kickl.

Kickl will Türkis-Blau

Dabei ist genau das – nämlich eine Neuauflage der Koalition ÖVP mit FPÖ – das erklärte Ziel der Blauen. Ebenfalls auf oe24.TV erklärte Kickl nicht nur eine „Fortsetzung“ dieses „Reformprojekts“ als Ziel, nein, er pochte auch darauf, dass die FPÖ erneut den Innenminister stellen müsse: „Ich bin dazu bereit.“ „Geradezu aus Staatsräson“ dürfe die ÖVP dieses Ressort nicht mehr besetzen, so der nunmehrige FPÖ-Klubchef. Und in einem Wutposting an VdB wetterte der Ex-Minister auf Facebook: „Was habe ich mit Ibiza zu tun?!“

Kickl: "Ich will wieder Innenminister werden"

oe24.TV: Sind Sie für eine Neuauflage von Türkis-Blau?

Herbert Kickl: Ich wünsche mir, dass wir dieses Reformprojekt fortsetzen. Es ist ja alles ausverhandelt – da könnte man nahtlos ansetzen und sofort weitermachen.

oe24.TV: Bestehen Sie wieder auf das Innenministerium?

Kickl: Ich halte es für wesentlich, dass wir Schlüsselressorts so wie in der letzten, leider in die Luft gesprengten Regierung in fFreiheitlichen Händen haben,. Wir haben bewiesen, dass wir bereit sind dort anzupacken.

oe24.TV: Und Sie wollen das persönlich machen?

Kickl: Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich das nicht will. Ich stehe zur Verfügung.

oe24.TV: Van der Bellen hat aber angekündigt, Sie nicht als Innenminister anzugeloben.

Kickl: Die Frage ist: Warum, Herr Bundespräsident? Was habe ich mit Ibiza zu tun? Es kann sein, dass ihm meine ­restriktive Asylpolitik mit konsequenten Abschiebungen nicht gefallen hat. Ich denke, in diesem Punkt teilt die Mehrheit der Bevölkerung jedoch meine klare Position.

oe24.TV: Apropos, es sollen wieder mehr Flüchtlinge über die Balkanroute kommen …

Kickl: Die Aufgriffszahlen sind wieder gestiegen. Das passiert, weil Schlepper vermuten, dass in Österreich nicht mehr so gut aufgepasst wird.