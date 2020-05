Kickl contra Maurer: "Ein antidemokratischer Rülpser"

Der "Sabotage"-Sager der grünen Klubobfrau Sigi Maurer über das Verhalten der Opposition sei ein "Frontalangriff auf die Demokratie", fordert FPÖ-Klubchef Herbert Kickl nun den Rücktritt der Grünen.

Sie sehe es "als zynischen Sabotageakt", dass die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ im Bundesrat gegen mehrere Corona-Gesetze gestimmt hätten, meinte die grüne Klubobfrau Sigi Maurer. Auf diese Aussage der Grünen reagierte nun der Klubchef der Freiheitlichen, Herbert Kickl, im oe24-Gespräch: "Das ist doch ein Frontalangriff auf unsere Demokratie. Frau Maurer hat offenbar nicht den geringsten Tau von einem Gesetzgebungsprozess. Wer so denkt, soll nicht als Klubobfrau im Parlament tätig sein."

"Totalitäres Denken der Grünen"

Und Herbert Kickl kritisierte auch in diesem Zusammenhang auch pauschal die Grünen: "Da zeigt sich ein offenbar totalitäres Denken der Grünen. Bundespräsident Alexander van der Bellen, der Schirmherr der Verfassung, ist als grüner Über-Vater da gefordert, korrigierend einzuschreiten." Der FPÖ-Klubobmann stellte auch die Frage: "Wie wären da die Wogen hochgegangen, wenn ein Mitglied der FPÖ in der Zeit der Vorgänger-Regierung so über die Oppositions-Arbeit gesprochen hätte?"