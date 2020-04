Kickl schießt gegen "Kurz' grüne Partner"

Die Grüne Klubvize Ewa Ernst-Dziedzic lehnt die Abschiebung von nicht aus Serbien stammenden Flüchtlingen in das Balkanland ab - das erzürnt FPÖ-Klubobmann Kickl.

Wien. In der Regierung sei ein Streit rund um die Überstellung rechtskräftig abgelehnter Asylwerber nach Serbien ausgebrochen, schreibt FPÖ-Klubobmann Kickl in einer Aussendung. "Wenig überraschend stellen sich die Grünen gegen diese wichtige Maßnahme, die sicherstellen soll, dass negative Asylbescheide nicht einfach folgenlos bleiben", so der FP-Politiker weiter.

Es sei nun erstens interessant, ob Innenminister Nehammer das noch unter Kickls Zeit abgeschlossene Abkommen mit Leben erfüllen werde, und zweitens, ob die ÖVP dem Druck der grünen Asyllobbyisten standhalte, sagt Kickl und behauptet, dass das aktuelle Regierungsprogramm für dieses Abkommen irrelevant sei, denn diese Thematik sei noch unter der türkis-blauen Regierung abgeschlossen worden – und zwar mit dem Büro des damaligen wie heutigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz abgestimmt.

Grüne gegen Abschiebungen nach Serbien