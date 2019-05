Kickl startet Krieg gegen Kurz: Alle FP-Minister vor Aus

Sonst gibt es keine Diskussionen, wenn die Minister einer gescheiterten Koalition nicht nur bis zur Neuwahl, sondern sogar bis zum Antritt einer neuen Regierung im Amt bleiben.

Zweifel, ob FPÖ-Minister Aufklärung behindern

Blaue Minister sofort weg? Diesmal ist das anders: In der Opposition und auch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sogar bei Kanzler Sebastian Kurz gibt es massive Zweifel, ob eine strafrechtliche und politische Aufarbeitung des Ibiza-Skandals ge­lingen kann, wenn weiterhin FPÖ-Minister in wichtigen Bereichen wie Polizei oder Bundesheer sitzen. Und so machten die Oppositionsparteien Druck, die Sicherheitsminister Herbert Kickl (Inneres) und Mario Kunasek (Verteidigung) sofort abzulösen und durch Experten zu ersetzen, damit Justiz und Exekutive nicht unter Polit-Druck geraten.

Gestern in der ZiB 2 sagte es VP-Kanzleramtsminister Gernot Blümel deutlich: Kurz wird Van der Bellen die Entlassung Kickls vorschlagen.

Kickl ist vor allem Van der Bellen Dorn im Auge

Tatsächlich hatte auch Van der Bellen verkündet, er habe „das Vertrauen zu einem Teil der Bundesregierung verloren“. Dem Bundespräsidenten soll es dem Vernehmen nach vor allem um Innenminister Herbert Kickl gehen, der ja mit Sagern gegen Verfassung und die Flüchtlingskonvention immer wieder für Wirbel gesorgt hat. Und dessen Exekutive ja ausgerechnet im FPÖ-Ibiza-Skandal ermitteln soll.

Auch ÖVP wollte Kickl und Kollegen rauswerfen

Doch auch Kurz wollte eine Ablöse Kickls im Innenministerium erzwingen. Im Gespräch mit ÖSTERREICH begründete Kurz das so: Kickl – ehemaliger FPÖ-Generalsekretär – könne doch nicht gegen sich selbst ­ermitteln. Laut ÖSTERREICH-Informationen ist dem Kanzler das aber zu wenig: Kurz könnte zusammen mit Van der Bellen gleich allen blauen Ministern den Sessel vor die Tür stellen.

Logischerweise war es Noch-Innenminister Herbert Kickl, der auf Facebook wilde Attacken ritt und nicht Strache für das Scheitern der Koalition verantwortlich machte, sondern die ÖVP von Kurz: „Unter abgeblättertem Türkis kommt Schwarz hervor.“

Die FPÖler wollen jetzt mit fliegenden Fahnen in die Opposition wechseln. Die FPÖ wählte am Sonntagabend Norbert Hofer zum Strache-Nachfolger. Und dazu hieß es: „Sollte die ÖVP Herbert Kickl als Innminister abberufen wollen, werden die freiheit­lichen Regierungsmitglieder ihre Rücktritte verbindlich in Aussicht stellen.“

ÖVP-Minister könnten FP-Ressorts übernehmen

Die ÖVP-Minister könnten, so war zu hören, dann die blauen Ministerien mitverwalten. Damit wird es in den nächsten Tagen und Wochen spannend: Denn Kurz hat dann keine Mehrheit im Parlament mehr.