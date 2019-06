Kickls Cousine Daniela will für die Grünen kandidieren

Herbert Kickls Cousine teilt gerne gegen ihn aus: 2017 schimpfte sie beispielsweise auf Facebook über den ehemaligen Innenminister. Immer wieder distanziert sie sich von den politischen Aussagen ihres Cousins.

Kickls Cousine will für die Grünen kandidieren

Jetzt folgt die Überraschung: Daniela Kickl will bei der Nationalratswahl kandidieren. Kickl-Zuwachs bei der FPÖ? Nein, denn die 48-jährige Wienerin will für die Grünen kandidieren. Ob ihr das gelingt, hängt ganz davon ab, wie sich am 22. Juni entschieden wird: Es werden intern acht Personen ausgewählt, die zur Wahl antreten können.

Zuvor war die Mutter von zwei Söhnen unter anderem im IT-Bereich beim Magistrat der Stadt Wien und Apple tätig.

Daniela Kickl auf Facebook und Twitter