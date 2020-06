Am Montagabend wurden die finalen Zahlen vom Innenministerium bekanntgegeben.

Ja zum Rauchen und zurück zur alten Regelung in der Gastronomie, forderte Initiator Werner Bolek. Er erhoffte sich im Rahmen des Volksbegehrens 100.000 Stimmen. Am Montag wurde er dann mit der bitteren Wahrheit konfrontiert. Nur 33.265 Menschen haben das Volksbegehren unterschrieben. "Mir tun die Wirte leid", so Bolek.

Enttäuschung auf der Pro-Rauchen-Seite, dafür Freude auf der Seite der Rauchgegner. Sie schafften 140.527 Unterschriften und damit die Hürde, dass ihre Belange im Nationalrat behandelt werden.

Freude auch bei den Initiatoren des Volksbegehrens „Asyl europagerecht umsetzen“. Sie schafften 135.087 Unterschriften und auch hier den Weg ins Parlament.

Auch wenn es unter den Erwartungen blieb, darf sich das Klimavolksbegehren über 380.590 Unterschriften freuen.