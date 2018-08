Kneissl: 1. Auftritt nach Hochzeit

Ausgeflittert hat es sich ab heute für Karin Kneissl. Die Außenministerin – auf FPÖ-Ticket in der Regierung – kehrt nach ihren einwöchigen Flitter­wochen in Kroatien wieder aufs politische Parkett zurück. Schuld daran, dass die Auszeit der Frischvermählten – Kneissl heiratete Finanzer Wolfgang Meilinger (55) und sorgte mit „Star-Gast“ Wladimir Putin für den Polit-Aufreger des Sommers – so kurz ausfiel, ist das Forum Alpbach.

Kneissl wird auf dem hochkarätigen Kongress in Tirol am Sonntag eine Rede zum Thema „Empowerment von Frauen“ halten. Vor ihr sprechen Alt-Bundespräsident Heinz Fischer und Ex-UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon. Anreisen wird die Ministerin aber schon zur Eröffnung der politischen Gespräche am Samstag, wo sie ebenfalls auftreten wird.

Großer EU-Gipfel. Richtig los geht es nach dem Liebes-Kurzurlaub für die Chef­diplomatin dann am kommenden Donnerstag: Da empfängt Kneissl im Rahmen des österreichischen EU-Vorsitzes ihre Amtskollegen zum EU-Außenministerrat in der Wiener Hofburg – mit dabei EU-Außenministerin Federica Mogherini.

Köstinger-Rückkehr nach Babypause

Noch ein zweites Regierungsmitglied nützt das Forum Alpbach als Plattform für einen soften Wiedereinstieg nach einem großen privaten Ereignis: Umweltministerin Elisabeth Köstinger (VP) tritt am Sonntag erstmals nach der Geburt ihres Sohnes Lorenz Johannes auf. Sie nimmt an zwei Podiumsdiskussionen – u. a. zu „fossiles Zeitalter“ – teil. Zurück aus der Babypause ist sie aber erst ab 18. September.