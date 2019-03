Kneissl: Österreichisches IS-Baby bleibt in Syrien

Wien/Syrien. Im oe24.TV-Interview bestätigt Außenministerin Karin Kneissl, dass sie das Kind einer österreichischen IS-Frau – die sich samt Baby in einem Lager im Nordosten Syriens befindet – zurück nach Österreich holen wollte. Die Bedingung des Innenministeriums war damals, wie ÖSTERREICH berichtete, dass nur das Kind nach Wien – konkret zu seiner Großmutter – zurückgebracht werden dürfe.

Kurden wollen Kinder nicht von Müttern trennen

Das Vorhaben scheiterte nun doch. Kneissl erklärt, dass die Mutter „abgelehnt hat, dass das Kind nach Österreich zurückkehren“ sollte. Zudem, ergeben ÖSTERREICH-Recherchen, sollen auch die Kurden, die diese IS-Frau in einem Lager in Gewahrsam haben, wenig Freude an einer Trennung von Mutter und Kind gehabt haben.

"Mutter hat Rückholung von Kind abgelehnt"