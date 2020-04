Kneissl: Zwei Ohrfeigen mitten ins Gesicht

Karin Kneissl wurde Opfer häuslicher Gewalt. Nach Streit ließ sie Mann wegweisen.

NÖ. Der Corona-Koller in der Isolation am Bauernhof in Niederösterreich wurde jetzt Ex-Außenministerin Karin Kneissl zum Verhängnis. Wie sie auf oe24.TV erzählt, plagen sie seit der Krise Existenzängste: „Alle meine Aufträge sind seit Ende Februar abgesagt worden, aber ich bekomme nichts aus dem Härtefonds.“

Die Nerven lagen also blank – auch bei Kneissls Hunden. Denn einer ihrer Vierbeiner zwickte sie nach eigenen Angaben in den Fuß. Daraufhin kam es zum Streit mit ihrem Ehemann Wolfgang Meilinger.

Polizei-Einsatz am Bauernhof in Niederösterreich

Anzeige. Kneissl trommelte wütend auf dessen Brust ein, er verpasste ihr zwei Ohrfeigen – „zur Beruhigung“, wie er später zu Protokoll bei der Polizei gab. Kneissl zeigte ihn wegen häuslicher Gewalt an, Meilinger bekam Betretungsverbot. Ob jetzt auch eine Scheidung nach nur 18 Monaten folgt, ließ sie offen.

Im Interview mit oe24.TV: "Ich habe seit Februar kein Einkommen mehr"

oe24.TV: Sie hatten als Ministerin ein Einkommen von 7.600 Euro netto im Monat, dennoch haben Sie um Unterstützung beim Härtefonds angesucht. Warum denn?





Karin Kneissl: Ich hatte mit meiner Hochzeit sehr hohe Ausgaben gehabt, die wurde nicht – wie alle gesagt haben – vom Steuergeld bezahlt. Und während meiner Ministerzeit musste ich jemanden engagieren, der meine Tiere betreute – da bin ich pari ausgestiegen. Auch wenn das viele irritiert.



oe24.TV: Ihr Antrag wurde abgelehnt. Was wollen Sie denn haben?





Kneissl: Es geht nicht darum, was ich haben will. Ich übe grundsätzlich Kritik am Härtefonds. Denn er könnte unbürokratischer sein. Ich bin leer ausgegangen, weil ich 2017 über der Höchstsumme 32.000 Euro verdient habe – 2.700 Euro pro Monat, also nicht viel.



oe24.TV: Bis zur Corona-Krise war die Auftragslage als Expertin gut?





Kneissl: Die Auftragslage hatte ich ausschließlich im Ausland, vor allem im Bereich der Energieanalyse und da ist bereits ab Ende Februar alles abgesagt worden – bis inklusive Anfang Juni und ich habe von dem Zeitpunkt auch null Einkünfte gehabt.