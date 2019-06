Kogler attackiert Kurz: "Klima-Schwänzer"

Die Grünen stellten Werner Kogler als ihren Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl am 29. September vor. Rudi Anschober, Landesrat aus Oberösterreich durfte Kogler als Kandidaten vorstellen: "Wir starten nicht beim EU-Wahlergebnis, wir starten bei 3,6 Prozent, dem Wahlergebnis der letzten Nationalratswahl", sagte Anschober. Kogler sei perfekt geeignet dafür, einen starken Wiedereinzug in den Nationalrat zu schaffen.

"Wir haben unsere Lektion gelernt"

Werner Kogler sagt zur Situation nach der Niederlage bei der letzten NR-Wahl "Wir haben Junge dazugeholt. Wir haben bei den vielen Kongressen unsere Lektion gelernt." Er könne nicht erklären, woher der große Erfolg bei der Europa-Wahl hergekommen sei.

"Comeback stronger" gibt Werner Kogler auch gleich den Hashtag im Grünen Wahlkampf vor. "#comebackstronger #zurückzudengrünen #grünezukunft, diese Hashtags können Sie sich merken, so Kogler.

Kogler zeigt sich kämpferisch

Der Spitzenkandidat sprach kämpferisch von den Grünen-Wahlkampfthemen. Alle Parteien würden sich umweltfreundlich zeigen, aber nur auf Plakaten – die Grünen wollen sie aber beim Wort nehmen.

Kurz sei "Klima-Schwänzer"

Sebastian Kurz nannte er einen "Klima-Schwänzer am Ballhausplatz". Wie ein so junger Mensch so zukunftsvergessen sein könne, das sei ihm unverständlich.

Was macht Kogler mit seinem EU-Mandat?