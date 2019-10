Wien. Die 26 Abgeordneten, die am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung angelobt werden, marschierten gemeinsam über den Josefsplatz ins Parlamentsausweichquartier und hielten dabei Taferln mit Aufschriften wie "Comeback Klimaschutz" und "Comeback saubere Politik" in die Höhe.

Für die Grünen begann die Klubsitzung, in der Bundessprecher Werner Kogler mit 100 Prozent der Stimmen zum Klubobmann gewählt und auch weitere Funktionen bestimmt wurden. Für 14 Uhr war eine Pressekonferenz angesetzt.

