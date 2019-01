Der Ex-Minister will das nicht auf sich sitzen lassen – „Anpatzen lasse ich mich nicht“, erklärt Alois Stöger (SPÖ) in ÖSTERREICH Richtung ÖVP. Die türkise Mandatarin Maria Großbauer witterte einen neuen roten „Kulturskandal“. Und das, nachdem Ex-Minister Drozda ein geliehenes Bild in die SPÖ-Zentrale mitgenommen hatte.

Konkret sollen Stögers Beamte in seiner Zeit als Verkehrsminister 2015 ein vom Belvedere geliehenes Gemälde „zur Versteigerung ins ­Dorotheum gebracht“ haben (ÖSTERREICH berichtete). Das Auktionshaus gab daraufhin das Bild – Versunkene Pracht von Hugo Darnaut – dem Museum zurück. Dies geht aus einer Anfragebeantwortung an Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) hervor.

„Korrekt gehandelt“

Das ist so natürlich nicht gelaufen, kontert Stöger: „Eine Außenstelle des Ministeriums in der Renngasse wurde aufgelöst und die Utensilien verwertet – was ja korrekt ist.“ Darunter eben jenes Gemälde, das nun für Aufsehen sorgt. Stöger zufolge sei in der zuständigen Abteilung keine Dokumentation darüber vorhanden gewesen. Also wurde das Werk „zu den Experten im Dorotheum“ gebracht. „Die Beamten haben korrekt gehandelt“, so Stöger. Nachsatz: „Ich war als Minister zudem nicht mit Büroauflösungen befasst.“

Ein Sprecher des nunmehr FPÖ-geführten Verkehrsministeriums bestätigt diese Version: „Wir gehen davon aus, dass das Gemälde bereits in den 1960ern ausgeliehen wurde. Jedenfalls war darauf kein Vermerk über die Herkunft angebracht. Böse Absicht war das mit Sicherheit nicht.“