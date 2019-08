Kampfgeist, Selbstbewusstsein und unerschütterliche Zuversicht demonstrierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Montag im ORF-"Sommergespräch". Trotz schlechter Umfragewerte, die die SPÖ weit hinter der ÖVP zeigen, nannte sie als Wahlziel: "Wir wollen die stärkste Partei in Österreich werden". Und ging auf die Frage, ob sie Vizekanzlerin unter Sebastian Kurz (ÖVP) werden würde, erst gar nicht ein.

"Warten wir einmal ab, wie das Wahlergebnis ausschaut und wer wen fragt in den Regierungsverhandlungen", antwortete sie darauf. Und: Sie werbe um jede einzelne Wählerstimme "und nicht um Sebastian Kurz".

Aber seit Ende Mai pendelt die SPÖ in den Umfragen zwischen 20 und 23 Prozent, um gute 15 Prozentpunkte hinter der ÖVP - und weit unter dem bisher schlechtesten Nationalratswahlergebnis von 26,82 Prozent im Jahr 2013.

Dennoch sage sie, dass sie Erste und Bundeskanzlerin werden will, "weil es möglich ist", zeigte sich Rendi-Wagner unbeeindruckt. Derzeit sei laut den Meinungsforschern noch ein Drittel der Wähler unentschieden. Es lohne sich also, bis zur letzten Minute wahlzukämpfen. "Fünf Wochen sind eine halb Ewigkeit", erinnerte sie an das Ibiza-Video, wo man gesehen habe "wie schnell sich die Dinge ändern können". Zudem "stimmt die Dynamik", die SPÖ sei im Aufwärtstrend - berichtete Rendi-Wagner auch von "wachsendem Zuspruch", den sie bei ihren drei Touren durch Österreich verspürt habe. Und sie habe "eine Vision, für die kämpf ich und renn ich" - betonte sie immer wieder ihren "Leitgedanken, das Leben der Menschen zu verbessern".

Riesen-Shitstorm gegen Kurier-Chefredakteurin

Nach dem Gespräch wurde in der ZiB2 bei Armin Wolf die Performance der SPÖ-Chefin analysiert und dabei kam es zu einem wahren Eklat. Die "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon war als Politik-Journalistin zu Gast und sorgte mit ihrer Analyse über Rendi-Wagner für Kopfschütteln. Zwar betonte sie, dass sie eine Top-Frau sei, die alles gebe und Beruf und Familie vereine. Aber gleichzeitig attackierte sie die rote Spitzenkandidatin auf einer persönlichen Ebene. "Jetzt hat sie sogar gesagt, sie hat ein Cordon Bleu gegessen. Ich glaube ihr kein Wort. So wie sie ausschaut, wird sie sich eher nur von ein paar Salatblattln ernähren", kommentierte die "Kurier"-Chefredakteurin.

Auf Twitter folgte umgehend ein Shitstorm. "Ich find die Salomon so erfrischend distanziert und objektiv", schreibt oe24.TV-Kommentator Rudi Fußi mit sarkastischem Unterton. "...,sagt die gleiche Salomon, die Twitter wegen Respektlosigkeit verlassen hat", schreibt eine Userin. "Unterirdisch", "angrennt" oder "sexistisch" sind ein paar andere Reaktionen auf den Sager.

"So wie sie ausschaut isst sie nur ein paar Salatblattln" - unfassbare Aussage von Salomon in der #zib2 zu Beginn macht gleich mal klar, was das für eine Analyse wird. — Marina Hanke (@marinahanke) August 26, 2019

Wie unqualifiziert und sexistisch war den bitte der daher der #salomon im #orfsg19. Man stelle sich vor ein Mann würde so analysieren. — Martin Langeder (@LangederMartin) August 26, 2019

"Wir haben heute Frau Salomon eingeladen für eine fundierte Analyse der von Rendi Wagner präsentierten Konzepte. Frau #Salomon, wie schätzen Sie die Ideen ein?"

"Die iisst ka Cordon Bleu, so wia die ausschaut, isst die sicha nur Salat!"

"Frau Salomon,vielen Dank für das Gespräch" — ????????‍♂️blauerelefant????????‍♀️ (@blauerelefant) August 27, 2019

Aber anstatt zurückzurudern, bohrt Salomon noch einmal nach. "Ok, Pamela Rendi-Wagner und ich gehen demnächst gemeinsam auf ein Cordon Bleu. Wobei zumindest ich so etwas (fast) nie esse - und ich vermute mal, sie auch nicht", stichelt sie auf Facebook weiter.

Elefant crashte Sommergespräch

Es war nicht der einzige Zwischenfall während des Sommergesprächs der SPÖ-Chefin. Dieser hatte allerdings zumindest einen gewissen Unterhaltungswert. Denn während man gespannt den Konzepten von Rendi-Wagner lauschte, war plötzlich ein Elefanten-Tröten im Hintergrund zu hören. Der Elefant meldete sich aber nicht einmal, sondern sogar mehrmals. Das Studio 2, in dem das Sommergespräch aufgenommen wird, ist weit entfernt vom Tiergarten Schönbrunn. Woher also die tierischen Geräusche?