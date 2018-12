Kuriose Panne bei Kickl-Weihnachtsvideo

Innenminister Herbert Kickl hat sich mit einem Mail samt Video bei den rund 27.000 Polizisten in Österreich bedankt. Der FPÖ-Politiker bedankt sich dabei für die geleistete Arbeit und richtet Weihnachtswünsche aus.

Natürlich darf dabei auch eine Bilanz über Kickls einjährige Amtszeit nicht fehlen.

Weil der Innenminister „leider nicht allen persönlich und von Angesicht zu Angesicht frohe Weihnachten wünschen“ kann, will er „das auch in Bild und Ton tun“. Das Mail samt Video wurde deshalb direkt an die Dienstadressen der 27.000 Polizisten geschickt.

Gesperrt

Dabei kam es allerdings zu einer kuriosen Panne. Kickl schickte nämlich ein Video, das die allermeisten Polizisten gar nicht anklicken können. YouTube ist nämlich ebenso wie etwa Facebook auf den meisten Dienst-PCs gesperrt.