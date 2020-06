Kurz: Attacke auf Türkei nach Demo-Krawallen

Nach den Krawallen von türkischen Extremisten attackiert Kanzler Kurz die Türkei – Türkei-Botschafter im oe24.TV-Interview: ''Es war eine gezielte Provokation''.

Wien.Die Ausschreitungen bei den Demonstrationen in Wien-Favoriten haben ein politisches Nachspiel. ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz griff am Dienstag die Türkei scharf an. Das Land würde „Unfrieden säen“ und in Österreich für die eigenen Interessen „Stimmung machen“. Dies sei ein „Missbrauch der Menschen mit türkischen Wurzeln, die in Europa leben“. Kurz weiter: „Es muss ein Ende haben, dass die Türkei versucht, auf die Menschen hier in Österreich Einfluss zu nehmen.“

"Konflikte aus der Türkei importiert"

Kurz glaubt, dass die Konflikte „aus der Türkei im­portiert“ würden und „Menschen, die in Favoriten leben, ihrer Heimat beraubt“ würden. „Wer ein Bedürfnis nach Straßenauseinandersetzungen hat, der soll das in der Türkei tun“, so Kurz.

Stränge zur Türkei und zu türkischen Vereinen?

Eskalation. Demonstrationen von Kurden waren vergangene Woche von türkischen Ultranationalisten angegriffen worden. Es gab insgesamt elf Festnahmen, darunter einen „Rädelsführer“ sowie zwei Personen mit türkischer Staatsbürgerschaft. Es gelte, herauszufinden, „welche Stränge es zur Türkei und zu türkischen Vereinen in Österreich gibt“, sagt Kurz. Diese Verbindungen müssten gekappt werden (siehe unten).

Die Delikte reichen von Körperverletzung bis zu Widerstand gegen die Staats­gewalt. Zudem gibt es Bildaufnahmen von Personen, die den nationalistischen Wolfsgruß machen. Nach dem neuen Symbole-Gesetz steht darauf eine Geldstrafe von 4.000 bis 10.000 Euro.

Türkei-Botschafter wehrt sich im ÖSTERREICH-Talk

Konter. Für den türkischen Botschafter Ozan Ceyhun, der am Montag zum Außenminister einbestellt wurde, waren die Ausschreitungen „kein Türken-Kurden-Streit, das war ein Zusammenstoß zwischen Jugendgruppen“, wie er gegenüber ÖSTERREICH betont. Er glaubt, dass dahinter Versuche stecken, „die Gruppen aufeinander­zuhetzen“. Die türkische Seite würde „alles tun, um Zusammenstöße zu verhindern“.

Türkei-Botschafter: "Es war gezielte Provokation"

Ozan Cayhun im oe24.TV-Interview über die Gewaltdemos.

ÖSTERREICH: Herr Botschafter, weshalb gab es diese ­Zusammenstöße zwischen Kurden und Türken in Wien-Favoriten?

Ozan Ceyhun: Das Ganze ist eine traurige Entwicklung. Aber der Protest, der die Zwischenfälle ausgelöst hat, war die Demonstration eines kurdischen Kampfverbandes, das ist eine Abordnung der Terrorgruppe PKK. Ziel dieser Demo war es wohl, den Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei zu schaden. Leider hat sie ihr Ziel erreicht.

ÖSTERREICH: Die türkische Seite spricht von gezielter Provokation bei der Demo?

Ceyhun: Die Demonstra­tion wurde zwar über legale Wege angemeldet, es mischten sich aber Extremisten darunter, die türkische Jugendliche provoziert haben. Das war kein Türken-Kurden-Streit, das war ein Zusammenstoß zwischen Jugendgruppen. Am Ende haben die Provokateure die Oberhand gewonnen.

ÖSTERREICH: Und jetzt?





Ceyhun: Es wird bestimmt Versuche geben, die Gruppen wieder aufeinanderzuhetzen. Die PKK und ähnliche Terrororganisationen haben entdeckt, dass einige Jugendliche leicht provoziert werden können. Ich fürchte, sie werden das wieder missbrauchen. Wir von türkischer Seite tun alles, um Zusammenstöße zu vermeiden.(wek)

