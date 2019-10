Kurz: Freie Bahn für die Grünen

Wien. Zwei Stunden hatten sich Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und VP-Chef Sebastian Kurz am Mittwoch im Winterpalais des Finanzministeriums in entspannter Atmosphäre über Inhalte ausgetauscht. Zumindest in diesem ersten offiziellen Gespräch der beiden Wahlsieger gab es keine zu tiefen Gräben. Das persönliche Verhältnis der ungleichen Herren dürfte besser sein, als manche vermuten.

Kommende Woche soll es das nächste Treffen zwischen Türkis und Grün geben. Danach sollen dann die Parteichefs gemeinsam mit ihren jeweiligen Teams weiterführende Sondierungsgespräche führen. Diese sollen einige Wochen dauern.

Stimmung zwischen Türkisen & Grünen

Kurz und Kogler wollen dabei neben den Themen und möglichen Kompromissen auch die Stimmung zwischen den Teams austesten. Der VP-Chef vertraut weiter auf sein engstes Umfeld und setzt etwa auf Ex-VP-Minister Elisabeth Köstinger und Gernot Blümel sowie auf seinen Chefberater Stefan Steiner. Kogler baut wiederum auf Regierungserfahrung und dürfte die Landesräte Astrid Rössler und Rudi Anschober einbeziehen.

Rendi: SPÖ noch bisserl im Spiel