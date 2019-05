Kurz: "Möglich, dass Silberstein dahinter steckt"

Bundeskanzler Sebastian Kurz gab der "Bild" ein Interview zur Ibiza-Affäre Straches, der Regierungskrise und den Neuwahlen. Kurz sagt darin, dass er das Video erst wie alle anderen auch um 18 Uhr sehen habe können. "Ich war geschockt und erschüttert, was in diesem Video für Aussagen getroffen und welche Ideen des Machtmissbrauchs geäußert werden. Die Beleidigungen und Angriffe mir gegenüber waren dabei das geringste Problem", so Kurz. Am Schlimmsten seien der Machtmissbrauch und die offenen Angebote der Korruption, sagt Kurz gegenüber "Bild".

"In den USA würde man für solche Aussagen (Anm. wie im Ibiza-Video) wohl 25 Jahre hinter Gitter landen", sagt "Bild". Kurz darauf: "Auch bei uns kann das strafrechtlich relevant sein. Die Ermittlungen werden zeigen, was jetzt passiert. Mich widern solche Aussagen auch deshalb an, weil ich einen ganz anderen politischen Zugang habe und meine Aufgabe darin sehe, dem Land zu dienen. Was wir auf diesem Video sehen, ist erschütternd: Es geht um Machtmissbrauch und das ist schwerwiegend und problematisch. Es geht um offene Angebote der Korruption. Und Attacken gegen die freie Presse. Das ist auch der Grund, warum ich so klar schnelle Konsequenzen gezogen habe."

"Geht Strache ins Gefängnis", will "Bild" wissen. "Das ist nicht meine Entscheidung", sagt Kurz.

Kurz: Silberstein könnte dahinter stecken