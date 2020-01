Sebastian Kurz hat die Regierungserklärung im Nationalrat vorgestellt.

Wien. Die Regierung präsentierte sich heute dem Nationalrat. Zu Wort kamen unter anderen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Die türkis-grüne Koalition ist seit einigen Tagen im Amt. Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag zuerst Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu seiner zweiten Amtszeit und dann die restlichen Mitglieder seines Kabinetts angelobt hatte, fanden auch die Übergaben in den Ministerien statt.

Ab heute wird man auch neue Gesichter im Nationalrat sehen. Durch das Aufrücken etlicher Abgeordneter in die Regierung kommt es zu einigen Wechseln in den Abgeordnetenbänken. Die prominentesten Neuen sind Rückkehrer Rudolf Taschner bei der ÖVP sowie Anwalt Georg Bürstmayr bei den Grünen.

Regierungserklärung: "Wir werden klare Linie in der Migration verfolgen"

Sebastian Kurz hielt seine große Rede zur Regierungserklärung im Parlament. Er machte dabei auch die Migration zum Thema: "Wir bleiben auch bei unserem Ziel, illegale Migration nach Österreich konsequent zu beenden. Dafür braucht es eine Stärkung des europäischen Außengrenzschutzes und den Schutz der österreichischen Binnengrenze, solange der EU Außengrenzschutz nicht lückenlos ist. Wir sehen die diskutierten Mechanismen zur Verteilung von Migranten in der EU als gescheitert an und werden keine Initiativen in diese Richtung setzen."