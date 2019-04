Der BVT-Untersuchungs-Ausschuss wird endgültig zur Schlammschlacht. Wie ÖSTERREICH aus Parlamentskreisen erfuhr, bringen die Oppositionsparteien einen Antrag ein, wonach im Mai Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache sowie mehrere Regierungsmitglieder als Zeugen in den Untersuchungs-Ausschuss geladen werden.



Als "Retourkursche" stellen die Regierungsfraktionen laut ÖSTERREICH-Informationen einen Antrag, wonach die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, Ex-Kanzler Christian Kern sowie der ehemalige Verteidigungsminister und nunmehrige burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als Zeugen geladen werden.

Die Zeugenladungen sollen am Höhepunkt des EU-Wahlkampfs erfolgen. Kanzler Kurz, Vizekanzler Strache sowie SPÖ-Chefin Rendi-Wagner und SPÖ-Geschäftsführer Drozda sollen alle am 21. Mai - also wenige Tage vor der EU-Wahl am 26. Mai - geladen werden.

FPÖ signalisiert Distanz gegenüber ÖVP-Begehr

Entgegen Angaben aus der ÖVP ist es noch nicht fix, dass tatsächlich gleich vier SPÖ-Politiker vorgeladen werden. In der FPÖ wurde bloß bestätigt, dass Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Auskunftsperson werden soll.

Bezüglich der weiteren kolportierten Ladungen zeigt man sich distanziert. Von diesen wisse man nichts. Es seien auch keine entsprechenden Anträge von FPÖ-Seite unterschrieben.