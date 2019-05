Kurz-Sturz: So reagiert das Netz

In einer historischen Nationalratssitzung ist am Montag erstmals in der Zweiten Republik eine Regierung per Misstrauensantrag aus dem Amt gejagt worden. Die Freiheitlichen und die Liste JETZT unterstützten eine entsprechende Initiative der SPÖ. Sebastian Kurz wurde nach 525 Tage als Kanzler somit (vorerst) wieder abgewählt.

Der Kurz-Sturz beschäftigte natürlich auch das Netz. Wir haben die besten Tweets.

#Misstrauensantrag gegen Regierung erfolgreich - Staatskrise! Oder wie sie in Italien sagen: "Dienstag" — Slobodan Peric (@JayJoJoJr) 27. Mai 2019

Bin dafür, dass VdB ab sofort am Ende seines Statements uns Fakten über die Bundesverfassung erzählt.#Reportspezial #Misstrauensantrag — Raffaela (@DieRaffa) 27. Mai 2019

Nach erfolgreichem #Misstrauensantrag - Österreich hat jetzt noch jüngere Bundeskanzlerin pic.twitter.com/yetpftNDWE — Jonas D(reis)t (@JonasDreist) 28. Mai 2019

Österreichs Kanzler #Kurz verliert das #Misstrauensvotum.

Vieles läuft jetzt auf eine Doppelspitze Schwarzenegger & Gabalier hinaus. #Misstrauensantrag — ZDF heute-show (@heuteshow) 27. Mai 2019

Der jüngste Alt-Kanzler aller Zeiten! #Kurz — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) 27. Mai 2019