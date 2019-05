Kurz gratulierte Selenskyi und bekräftigte Unterstützung für Ukraine

Fast zwei Wochen nach seiner Wahl zum ukrainischen Präsidenten hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Wolodymyr Selenskyi am Freitag in einem Telefonat zum Wahlsieg gratuliert. Er bekräftigte dabei die volle Unterstützung Österreichs für die Ukraine. Kurz zeigte sich zugleich über die fehlenden Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Abkommen besorgt, teilte das Bundeskanzleramt mit.

Kurz bekräftigte, dass sich Österreich zur territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine bekenne. Österreich sei einer der größten Investoren in der Ukraine "und hat daher ein starkes Interesse an einer guten wirtschaftlichen Entwicklung des Landes sowie an einer Fortsetzung der Reformen, insbesondere dem Kampf gegen Korruption". Kurz betonte, dass sich die humanitäre Hilfe Österreichs auf fast sechs Millionen Euro seit Ausbruch des Konfliktes belaufe.